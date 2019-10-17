السعودية تعتزم تأجيل الطرح العام الأولي لأرامكو

تعتزم السعودية تأجيل الطرح العام الأولي لأسهم شركة أرامكو العملاقة للاكتتاب والذي كان متوقعا الأسبوع المقبل، على ما أفاد شخص مطلع على الموقف الخميس.



وسيؤدي القرار لتأجيل طرح أسهم الشركة في سوق الأوراق المالية إلى ديسمبر أو يناير عوضا عن نوفمبر.



واعتبر إدراج أرامكو في البورصة أكبر عملية من نوعها في التاريخ حيث أن قيمة الشركة تتراوح ما بين 1,5 و2 تريليون دولار.



وفي سبتمبر الفائت، أفادت مصادر مطلعة بأنّ السلطات السعودية تدرس إمكانية تأخير طرح قسم من شركة أرامكو للاكتتاب بعد الهجوم الذي استهدف منشآتها النفطية وتسبب بوقف ضخ أكثر من نصف إنتاجها.



ويعد الاكتتاب العام لأرامكو جزءا من خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع مصادر اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط.



وتخطط الشركة لطرح خمسة في المئة من أسهمها في الاكتتاب العام.



وتأجلت عملية الطرح مرارا، لأسباب عدة بينها انخفاض أسعار النفط، بحسب محللين.