السعودية تعدم 37 مدانا بالإرهاب

نفذت السعودية الثلاثاء أحكاما بالإعدام بحق 37 مواطنا بعد إدانتهم بجرائم متصلة بالإرهاب.

وقالت وزارة الداخلية في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن الأحكام نفذت في خمس مناطق هي العاصمة الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنطقة القصيم وسط المملكة، والمنطقة الشرقية حيث العدد الأكبر من الأقلية الشيعية.

وذكرت الوزارة أن تنفيذ الأحكام في المدانين جاء "لتبنيهم الفكر الإرهابي المتطرف وتشكيل خلايا إرهابية للإفساد والإخلال بالأمن وإشاعة الفوضى وإثارة الفتنة الطائفية والإضرار بالسلم والأمن الاجتماعي".

وأضافت أنهم أدينوا أيضا بـ"مهاجمة المقار الأمنية باستخدام القنابل المتفجرة، وقتل عدد من رجال الأمن، وخيانة الأمانة بالتعاون مع جهات معادية بما يضر بالمصالح العليا للبلاد".

وأوضحت الوزارة التي ذكرت أسماء المحكومين الـ37، أنهم يحملون جميعا الجنسية السعودية.