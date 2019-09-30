التحالف السعودي يصف "أسر آلاف الجنود" بـ"مسرحية" حوثية

نفت السلطات السعودية الاثنين كل ما تردد خلال الأيام الأخيرة، عن أسر المتمردين الحوثيين لآلاف من جنود التحالف الذي تقوده السعودية خلال الأيام الأخيرة، في أول رد رسمي على الدعاية الحوثية.

ونفى المتحدث العسكري السعودي تركي المالكي خلال مؤتمر صحفي، كل ما تردد من أنباء حول أسر مئات الجنود من بينهم جنود من السعودية، مضيفا أنها ليست أول مرة التي يدعي فيها الحوثيون ذلك.

وأكد المالكي أن العملية "مسرحية" ضمن حملة "تضليل إعلامي" يقوده الحوثيون.

وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت عن مصادر إعلامية حوثية خلال الأيام الماضية، أنباء عن أسر أكثر من 2000 جندي والسيطرة على ثلاثة ألوية، وتدمير عشرات المركبات التابعة للتحالف العسكري الذي تقوده السعودية ضد المتمردين الحوثيين في اليمن.

وأعرب المتحدث عن أسفه إزاء تناقل قنوات عالمية مثل هذه الأخبار، مضيفا أن "إعلام الميليشيات الانقلابية" هو من يروج لذلك، ومن "غير المناسب ألا يكون لإعلام التحالف ردا على هذا الإعلام المضلل الذي يختلق الأحداث، ويحاول تضليل الرأي العام اليمني والدولي".

وعقب المالكي على سؤال لأحد الصحفيين بالقول "أنت قلت إنه فيلم، وهذه قناعة لدى الرأي العام المحلي والدولي، لقد ادعت الميليشيات (الحوثية) في مناسبات أنها دكت مطارات مثل مطار أبها باستخدام طائرات بدون طيار، وتدمير برج مراقبة".

وقال المتحدث العسكري إن "التحالف قد عرض مقاطع تظهر اعتراض هذه الطائرات (الحوثية) داخل الأجواء اليمنية وحتى قبل وصولها لأهدافها".

وأردف المتحدث قائلا بأن هناك "ادعاءات بتحييد الدفاعات السعودية خلال المسرحية الأخيرة، لا شك أنها حملة إعلامية مضللة.. الحقيقة ذكرناها في 26 أغسطس، وهي أنهم (الحوثيون) حاولوا الالتفاف وكان آخر هذه المحاولات اليوم".

واختتم المتحدث تعليقه بالقول إن "الحوثيين قد تكبدوا خسائر وصلت إلى 1500 عنصر، خلال الأسابيع الخمسة الأخيرة، وقد أطلق الحوثيون هذه المسرحية وهي مستمرة في التضليل".

وكان المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران أعلنوا الأحد أنهم قتلوا نحو 200 جندي من القوات الموالية للحكومة اليمنية وأسروا نحو ألفين آخرين، في عملية عسكرية الشهر الماضي على الحدود مع السعودية.

وكان المتمردون أعلنوا السبت وقوع الآلاف في الأسر بينهم جنود سعوديون في هذا الهجوم، لكنهم اكتفوا بالقول الأحد إن معظم الأسرى يمنيون، مع وجود "أسرى من جنسيات أخرى".

وقال المتحدث باسم قوات التمرد يحيى سريع خلال مؤتمر صحفي في صنعاء الأحد، إن هناك "أكثر من 200 قتيل استهدفوا بعشرات الغارات أثناء الفرار أو الاستسلام"، مؤكدا أيضا "وقوع أكثر من ألفي مقاتل" في الأسر. وهو ما نفته السعودية.

