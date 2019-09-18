السعودية تعلن انضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية

ذكرت وكالة الأنباء السعودية نقلا عن مصدر مسؤول في وزارة الدفاع، قوله الأربعاء إن السعودية قررت الانضمام لمهمة بحرية دولية لحماية الملاحة التجارية في مضيق هرمز ومناطق أخرى.

وقال التقرير إن منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية تغطي مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.

وتعرضت عدة سفن تجارية دولية لهجمات في الخليج هذا العام في حوادث هزت تجارة السلع العالمية. واحتجزت إيران عددا من السفن بحجة اختراق مياهها الإقليمية.

وفي تموز أعلنت الولايات المتحدة أنها أعدت خطة يتولى بموجبها تحالف عسكري دولي حماية المياه الاستراتيجية قبالة إيران واليمن.

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