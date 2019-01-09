السعودية تقلص صادراتها النفطية

أعلنت السعودية الأربعاء أنها ستخفض صادراتها النفطية بـ800 ألف برميل يوميا هذا الشهر، وكشفت أن احتياطياتها التي تحتل المرتبة الثانية في العالم بعد فنزويلا، هي أكبر مما كان يعتقد سابقا.

وقال وزير الطاقة خالد الفالح إن الرياض ستخفض صادراتها النفطية بمعدل 10 بالمئة مقارنة بتشرين الثاني/نوفمبر الماضي من ثمانية ملايين برميل يوميا آنذاك إلى 7.2 مليون برميل يوميا في كانون الثاني/يناير، على أن يخفض الإنتاج مجددا بمقدار 100 ألف برميل إضافية في شباط/فبراير.

وقررت منظمة أوبك وحلفاؤها الشهر الماضي خفض إجمالي إنتاج النفط بمقدار 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من كانون الثاني/يناير لمواجهة تراجع الأسعار.

من جهة أخرى، ذكرت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودية أن احتياطيات النفط المثبتة بلغت 263.2 مليار برميل بنهاية عام 2017، أي بارتفاع عن رقم 261 مليار برميل المستخدم منذ نحو ثلاثة عقود.

وأضافت الوزارة أن المملكة تمتلك مخزونا قدره 2.9 مليار برميل من النفط في منطقة حدودية مشتركة مع الكويت المجاورة، ما يرفع احتياطيات السعودية إلى 266.1 مليار برميل.

وقال وزير الطاقة خالد الفالح إن "هذه الاحتياطيات الضخمة هي أيضا من بين الأقل تكلفة على مستوى العالم، مدعومة بوفورات الحجم الرائدة في العالم"، بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء السعودية (واس).

وارتفعت مخزونات البلاد من الغاز الطبيعي من 8.56 ترليون متر مكعب إلى 9.2 ترليون متر مكعب، بحسب الوزارة.

وذكرت الوزارة أن هذه الأرقام تدعمها عملية مصادقة مستقلة أجرتها شركة ديغويلر أند ماكنوتن الرائدة في مجال الاستشارات.

وتعتبر السعودية أكبر مصدر للنفط في العالم، وثالث أكبر منتج للخام بعد الولايات المتحدة وروسيا، حيث تنتج نحو 10.6 مليون برميل يوميا.