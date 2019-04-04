السعودية تقترب من إنجاز أول مفاعل نووي

تقترب السعودية من إنهاء بناء أول مفاعل طاقة نووية، وفقا لوكالة بلومبيرغ.

وتشير الوكالة إلى مخاطر استخدام المملكة لهذه التكنولوجيا من دون التزامها المسبق بالأنظمة والأطر الدولية التي تحكم هذه الصناعة المتقدمة، وتلتزم بعدم استخدامها في تصنيع الأسلحة النووية.

وتظهر الصور الجوية التي نشرها "غوغل إيرث" أن المنشأة النووية تقع جنوب غرب مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتكنولوجيا في الرياض، حيث اقترب الانتهاء من بناء المبنى الذي سيحتوي على الوقود الذري.

وذكرت بلومبيرغ أن مزودي الوقود النووي لن يقدموا للسعودية أية مخصصات من دون ترتيبات مع وكالة الطاقة الذرية في فيينا.

وكانت السلطات السعودية قد أكدت في بيان إن هذه المنشأة مخصصة للأغراض العلمية والبحثة والتعليمية والتدريبية فقط.