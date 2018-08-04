السعودية تقرر استئناف نقل النفط عبر باب المندب

أعلنت السعودية السبت أنها قررت استئناف نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب بعدما اتخذ التحالف العسكري الذي تقوده في اليمن "التدابير والإجراءات اللازمة"، حسب بيان لوزارة الطاقة.

وقال وزير الطاقة خالد الفالح في البيان الذي نشرته وكالة الأنباء الرسمية إن هذه الإجراءات تضمن "أمن وسلامة سفن دول التحالف عبر المضيق وجنوب البحر الأحمر، وذلك بالتنسيق مع المجتمع الدولي"، من دون أن يحدد طبيعة هذه الإجراءات.

وكانت السعودية أعلنت تعليق نقل شحنات النفط عبر مضيق باب المندب في 25 تموز/يوليو الماضي بعدما تعرضت ناقلتا نفط سعوديتان تحمل كل منهما مليوني برميل إلى هجوم شنه الحوثيون في اليمن.

وأكد الفالح أن "أمن مضيق باب المندب وجنوب البحر الأحمر مصلحة دولية مشتركة يجب على المجتمع الدولي القيام بمسؤولياته تجاهها".

وتقود السعودية، أكبر مصدر للنفط في العالم، تحالف عسكريا في اليمن منذ آذار/مارس 2015 دعما للسلطة المعترف بها دوليا في مواجهة الحوثيين المتهمين من قبل الرياض بتلقي الدعم من إيران.