السعودية تقلص نفوذ العائلة في مجموعة بن لادن

أظهرت وثيقة اطلعت عليها رويترز تقليص نفوذ عائلة بن لادن السعودية في شركة الإنشاءات التي تحمل اسمها، في إطار إعادة هيكلة تأتي عقب حملة شنتها الرياض على مجموعة من رجال الأعمال بتهمة الفساد.

وتقرر تعيين رجل الأعمال السعودي خالد نحاس رئيسا لمجلس إدارة مجموعة بن لادن العالمية القابضة المؤسسة حديثا، والتي ستملك شركة الاستدامة القابضة، التابعة لوزارة المالية 36.22 بالمئة فيها، بينما ستحوز شركة بن لادن للتطوير والاستثمار التجاري 63.78 بالمئة.

وتكشف الوثيقة الصادرة عن وزارة التجارة والاستثمار السعودية عن تمثيل أخوين فقط من العائلة، هما سعد وعبد الله بن لادن، في مجلس الإدارة الجديد المكون من تسعة أعضاء، في خروج عن السيطرة الحصرية للعائلة على شركتها السابقة مجموعة بن لادن.

وتتوافق الحصة المملوكة للاستدامة مع الملكية التي تخلى عنها الإخوة بكر وصالح وسعد العام الماضي، بعد احتجازهم في حملة على الفساد بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

ومن بين أعضاء مجلس الإدارة الآخرين في الكيان الجديد، رجال أعمال سعوديون كبار من ذوي الخبرة في بعض أنجح شركات المملكة، مثل عملاق النفط المملوك للدولة أرامكو السعودية، ومنتج البتروكيماويات الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)، وجبل عمر للتطوير العقاري.

وأبلغ مصدران مطلعان رويترز أيضا أن كلاوس فروليش المدير المالي لمجموعة بن لادن استقال عقب إعادة الهيكلة. وكانت الشركة عينت فروليش، المصرفي السابق بشركة مورغان ستانلي، في 2016 لمساعدتها في اجتياز أزمة أوقد شرارتها انهيار رافعة بناء في المسجد الحرام في مكة.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان أبلغ رويترز كانون الأول/ديسمبر بأن مجموعة بن لادن سيصبح لها "مجلس إدارة طبيعي" قريبا بأعضاء من العائلة وممثلين عن ملكية الحكومة بعدما قامت لجنة من خمسة أعضاء بإعادة هيكلة حوكمتها.