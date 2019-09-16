السعودية تكشف استخدام "أسلحة إيرانية" في هجمات "أرامكو"

كشفت الخارجية السعودية، الاثنين، استخدام "أسلحة إيرانية" في الهجمات التي وقعت على منشآت نفطية تابعة لشركة "أرامكو"، السبت، مضيفة أنها قادرة على "الرد بقوة على تلك الاعتداءات"، وفقا لبيان للوزارة نشر على وكالة الأنباء الرسمية.

وقالت الخارجية في بيانها: "أسفرت التحقيقات الأولية أنه استخدم في الهجمات أسلحة إيرانية والعمل جار على التحقق من مصدر تلك الهجمات".

وأكدت الوزارة أن "الهدف من هذا الهجوم موجه بالدرجة الأولى لإمدادات الطاقة العالمية، وهو امتداد للأعمال العدوانية السابقة التي تعرضت لها محطات الضخ لشركة أرامكو السعودية باستخدام أسلحة إيرانية".

وأضافت أن المملكة ستقوم "بدعوة خبراء دوليين ومن الأمم المتحدة للوقوف على الحقائق والمشاركة في التحقيقات، وستتخذ كافة الإجراءات المناسبة في ضوء ما تسفر عنه تلك التحقيقات، بما يكفل أمنها واستقرارها، وتؤكد المملكة بشدة أنها قادرة على الدفاع عن أراضيها وشعبها والرد بقوة على تلك الاعتداءات".

وأوضح وزير الطاقة السعودي، عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز، السبت، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية، أنه "في تمام الساعة 3:31 و3:42 صباحا، وقعت عدة انفجارات نتيجة لهجمات إرهابية في معامل شركة أرامكو السعودية في خريص وبقيق، نتج عنها حرائق تمت السيطرة عليها".

وأردف أنه بحسب التقديرات الأولية أدت الانفجارات إلى "توقف كمية من إمدادات الزيت الخام تقدر بنحو 5.7 مليون برميل، أو حوالي 50 في المئة من إنتاج الشركة"، مشيرا إلى أنه "سيتم تعويض جزء من الانخفاض لعملائها من خلال المخزونات".