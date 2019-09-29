السعودية تنعى "حارس الملوك" بعد تقارير حول "مقتله"

تداولت وسائل الإعلام المحلية ووسائل التواصل الاجتماعي في السعودية خبر وفاة اللواء الركن عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للملك سلمان بن عبدالعزيز، مساء أمس السبت.

ونقلت وسائل إعلام محلية خبر "مقتل" الفغم دون أن تورد المزيد من التفاصيل.

ولم تنشر وكالة الأنباء الرسمية أي تفاصيل حول ظروف مقتل الفغم، إلا أن البعض نقل بعض التقارير حول مقتله على يد أحد أصدقائه، إلا أن الحرة لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من صحة هذه المعلومات.

ونعى عدد من أبرز المسؤولين السعوديين الفغم عبر حساباتهم في تويتر.

حيث قال الأمير عبدالرحمن بن مساعد: "اللهم اغفر له وارحمه وأسكنه الجنة اللهم ثبته عند السؤال اللهم ألهم ذويه الصبر .. إنّا لله وإنّا إليه راجعون ..قدّر الله وما شاء فعل".

وقال السفير السعودي لدى الإمارات العربية المتحدة: "صباح حزين في السعودية، لأن #عبدالعزيز_الفغم ليس مجرد حارس للملك، الفغم قيمة عائلية.السعوديون لا ينظرون إلى الملك كملك فحسب، بل كأب، ولا ينظرون إلى حارسه الأمين كحارس فحسب، بل كأخ بار بأبيهم."

وأضاف الأمير محمد بن سلطان آل سعود قوله: "اسأل الله المغفرة و الرحمة للأخ المخلص الوفي لدينه و مليكه و وطنة ، اللواء #عبدالعزيز_الفغم سيظل اسمك محفورا في سجل الوطن ، وستبقى في أذهان المخلصين ما دامت الحياة باقيه.."

وقال بدر العساكر مدير المكتب الخاص بولي العهد: "اللهم تقبل أخي وفقيدنا اللواء #عبدالعزيز_الفغم من عبادك المخلصين، من عملوا للوطن وخدموه بإحسان.. اللهم تجاوز عنه، واغفر له، وارحمه برحمتك..وأسكنه جنتك. وإنا لله وإنا إليه راجعون".

وذكرت صحيفة عكاظ أن الفغم "التحق بكلية الملك خالد العسكرية مع بداية عام 1410هـ وتخرج منها بنهاية عام 1412 وعيّن باللواء الخاص وتم نقل خدماته إلى الحرس الملكي بعد دمجه مع اللواء الخاص".

وأضافت الصحيفة أن الفغم عمل حارسا شخصيا للملك الراحل عبدالله بن عبدالعزيز، ثم عمل حارسا للملك سلمان بن عبدالعزيز. وأضافت أن اللواء الركن "الفغم" حصل على لقب "أفضل حارس شخصي على مستوى العالم، من قبل منظمة الأكاديمية العالمية".