السعودية ترفض اتهامات ويمبلدون بشأن القرصنة

رفضت السعودية السبت اتهامات أطلقتها الاتحادات العالمية المسؤولة عن رياضة التنس بأن مقر قناة تلفزيونية تبث المباريات من دون وجه حق يقع في المملكة.

وأشارت وزارة الإعلام السعودية في بيان إلى "زعم ويمبلدون بأن (بي أوت كيو) تتخذ من السعودية مقرا لها، وأنها متواطئة على نحو ما في ذلك البث، من دون أن تقدم ويمبلدون دليلا واحدا على صدق مزاعمها".

وأكدت الوزارة أن "بي أوت كيو" تقدم نفسها على أنها تتخذ من كوبا أو كولومبيا مقرا لها.

وأضافت أن السعودية تكافح أنشطة (بي أوت كيو) "من دون تهاون"، وأكد البيان التزام المملكة بحماية حقوق الملكية الفكرية.

وكان الاتحاد الدولي للتنس ورابطة لاعبي التنس المحترفين وجهات أخرى قد دعت الخميس إلى "الإغلاق الفوري لعملية القرصنة غير الشرعية التي تتخذ من السعودية قاعدة".

وأوضح في بيان على الموقع الرسمي "ويمبلدون" أن قناة "بي أوت كيو" المعنية تبث محتوى بصورة غير قانونية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتملك شبكة (بي أن سبورتس) الرياضية العالمية حقوق البث في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبطولات التنس الهامة وأحداث رياضية كبرى أخرى مثل كأس العالم لكرة القدم.