السعودية ترفض قرار مجلس الشيوخ الأميركي

أعلنت السعودية الأحد رفضها موقف مجلس الشيوخ الأميركي المتعلق بقضية مقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر الماضي داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

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وقال "مصدر مسؤول في وزارة الخارجية" السعودية لوكالة الأنباء الرسمية (واس) إن هذا الموقف "بني على ادعاءات واتهامات لا أساس لها من الصحة".

وذكر المصدر أن المملكة ترفض "التعرض لقيادتها" ممثلة في الملك وولي العهد.

وقال إن: "موقف مجلس الشيوخ يرسل رسائل خاطئة لكل من يريد إحداث شرخ في العلاقات السعودية الأميركية".

وأضاف: "تأمل المملكة ألا يتم الزج بها في الجدل السياسي الداخلي في الولايات المتحدة، منعا لحدوث تداعيات في العلاقات بين البلدين يكون لها آثار سلبية كبيرة على العلاقة الاستراتيجية المهمة بينهما".

وأشار البيان إلى أن السعودية "تتمتع بدور قيادي في استقرار الاقتصاد الدولي من خلال الحفاظ على توازن أسواق الطاقة على نحو يخدم مصالح المنتجين والمستهلكين".

وأشار المصدر كذلك إلى مشاركة السعودية "بفعالية" في التحالف الدولي لمحاربة داعش بقيادة الولايات المتحدة.

وأكد المصدر أن ما حدث لخاشقجي "جريمة مرفوضة لا تعبر عن سياسة المملكة ولا نهج مؤسساتها"، مؤكدا رفضها خروج القضية عن "مسار العدالة في السعودية"، في إشارة إلى تدويلها.