السعودية توقع صفقات بـ50 مليار دولار

قالت وسائل إعلام رسمية سعودية إن المملكة بدأت توقيع اتفاقات تتجاوز قيمتها 50 مليار دولار في قطاعات النفط والغاز والصناعات والبنية التحتية خلال مؤتمر الاستثمار الثلاثاء.

وأوضح التلفزيون الرسمي أن الصفقات تشمل شركات ترافيجورا وتوتال وهيونداي ونورينكو وشلومبرجر وهاليبرتون وبيكر هيوز، واستثمارات في محطات الوقود بين أرامكو وتوتال أيضا.

ووقع وزير النقل السعودي اتفاقا للمرحلة الثانية من خط قطارات الحرمين عالي السرعة مع كونسورتيوم إسباني.

وقال مدير صندوق الاستثمارات العامة السعودي ياسر الرميان أمام المؤتمر إن صندوق الثروة السيادي للمملكة استثمر في 50 أو 60 شركة عبر صندوق رؤية التابع لمجموعة سوفت بنك وإنه سيجلب معظم تلك الشركات إلى المملكة.

وألغى الرئيس التنفيذي لسوفت بنك ماسايوشي سون كلمة كان مقررا أن يلقيها حسبما نشرته صحيفة وول ستريت نقلا عن متحدث باسم المؤتمر.

ووافق الصندوق السعودي على استثمار 45 مليار دولار في صندوق التكنولوجيا العملاق لسوفت بنك ويعمل الطرفان مع جهات أخرى على عدد من المشروعات الضخمة التي تكلف مليارات الدولارات وترتبط بقطاع الطاقة الشمسية.

وتتجاوز أصول صندوق الاستثمارات العامة، الداعم الرئيسي لمؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار، 250 مليار دولار وهو القاطرة الرئيسية لخطة المملكة لتنويع مواردها الاقتصادية التي تعتمد بشكل أساسي على إيرادات النفط.

وقال الرميان إن السيارات الكهربائية تزيد حصتها في السوق وإن الصندوق يرغب في توطين هذه الصناعة في السعودية. وقال الصندوق السعودي الشهر الماضي إنه وافق على استثمار أكثر من مليار دولار في لوسيد موتورز لصناعة السيارات الكهربائية التي مقرها وادي السليكون.

وقال الرميان إن حوالي 10 في المئة من أصول الصندوق السيادي للمملكة هي أصول دولية، مشيرا إلى أن الصندوق يسعى إلى زيادتها إلى 50 في المئة بحلول 2030.

وأضاف أن العائدات التي يجمعها الصندوق من استثماراته في التكنولوحيا من الصعب أن يحصل عليها من قطاعات أخرى.

وقال إن أوبر تخلق وظائف كثيرة في المملكة وأشاد بطبيعة شركات مثل أوبر وماجيك اللتين يستثمر الصندوق فيهما نظرا لما تحدثاه من ثورة في السوق.

وانسحب دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي لأوبر من المؤتمر على خلفية قضية الصحافي السعودي جمال خاشقجي التي أدت إلى مقاطعة مسؤولين دوليين وشركات المؤتمر السعودي.