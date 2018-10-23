السعودية تمنع الاستثمار الأجنبي في أربع مجالات جديدة

قرر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز الثلاثاء وقف الاستثمار الأجنبي في عدة مجالات جديدة منها مجال الإنتاج الإعلامي، والسمسرة العقارية.

وجاء في بيان مجلس الوزراء ونشرته وكالة الأنباء السعودية الثلاثاء: "قرر مجلس الوزراء تعديل قائمة أنواع النشاط المستثنى من الاستثمار الأجنبي، وذلك بأن يستبعد خدمات التخديم وتقديم العاملين، بما فيها مكاتب الاستقدام، والخدمات الصوتية والمرئية، وخدمات النقل البري، وخدمات السمسرة للعقار".

ويأتي القرار، في اليوم الذي انطلق في الرياض مؤتمر مبادرة الاستثمار والذي تسعى السلطات السعودية من خلاله إلى تقديم المملكة المحافظة على أنها وجهة تجارية واستثمارية مربحة، في إطار خطة تنويع الاقتصاد المرتهن تاريخيا بالنفط، وتمهيد الطريق لمبادرات جديدة وعقود بمليارات الدولارات.