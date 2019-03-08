جرحى إثر اعتراض طائرة مسيرة في السعودية

أصيب خمسة أشخاص بجروح إثر سقوط شظايا اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون في اليمن الجمعة باتجاه أبها عاصمة منطقة عسير في جنوب غرب السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (واس) عن المتحدث الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير العقيد محمد بن عبدالرحيم العاصمي قوله إن فرق الدفاع المدني استجابت عند الساعة 12:24 من صباح الجمعة لبلاغ عن سقوط شظايا اعتراض طائرة من دون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه منطقة سكنية في أبها.

وأوضح أن أربعة من الجرحى وبينهم امرأة يحملون الجنسية السعودية فيما الخامس مقيم من الجنسية الهندية.

وأضاف العاصمي أن ست مركبات وعددا من المنازل تعرضت لأضرار طفيفة ومتوسطة، مشيرا إلى أن "الجهات المعنية تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات".

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، حربا منذ 2014 بين الحوثيين المدعومين من إيران، والقوات الموالية للرئيس المعترف به دوليا عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في آذار/مارس 2015 مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.

ومذاك، قتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، في حين تقول منظمات حقوقية مستقلة إن عدد القتلى الفعلي قد يبلغ خمسة أضعاف ذلك.

ويطلق الحوثيون الذين يسيطرون على مناطق حدودية بين اليمن والسعودية، صواريخ بالستية باتجاه أهداف في جنوب المملكة، ويشنون هجمات جوية بطائرات من دون طيار غالبا ما تعلن الرياض إسقاطها قبل وصولها إلى أهدافها.

وكان التحالف بقيادة السعودية قد أعلن في 30 كانون الثاني/يناير أنه اعترض ودمر طائرة من دون طيار "معادية" أطلقها المتمردون الحوثيون في اليمن فوق مدينة أبها.