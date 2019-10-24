السعودية.. حكم قضائي بتعويض مغربية 700 ألف ريال

حصلت مضيفة طيران مغربية على حكم قضائي في السعودية بصرف مستحقات مالية قيمتها حوالي 700 ألف ريال (حوالي 190 الف دولار أميركي).

وقالت صحيفة عكاظ السعودية الخميس إن المحكمة العمالية في جدة أمرت شركة طيران (لم تذكر اسمها) بصرف هذا المبلغ الذي هو عبارة عن أجور متأخرة ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض عن أرصدة سنوية.

وأشارت المحكمة إلى أن الجهة المدعى عليها والتي رفعت الموظفة دعوى قضائية ضدها لم تحضر ممثلين عنها في الجلسات الأخيرة للقضية.

واكتفت المحكمة بالأدلة التي قدمتها المضيفة للمحكمة، من بينها عقد العمل، واعتبرت أن لها الحق في مكافأة نهاية الخدمة بعد أن تركت العمل، واحتسبت الراتب الأخير لها معتمدا لصرف مستحقاتها الوظيفية الأخرى.