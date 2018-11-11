السعودية ستخفض صادراتها من النفط

أعلنت السعودية الأحد أنها ستخفض إمداداتها اليومية من النفط بـ500 ألف برميل مقارنة بشهر تشرين الثاني/نوفمبر، حسبما قال وزير الطاقة خالد الفالح للصحافيين في أبوظبي.

وأوضح الفالح: "المملكة ستخفض صادراتها في كانون الأول/ديسمبر مقارنة بتشرين الثاني/نوفمبر"، مشيرا إلى أن المملكة تنتج منذ تشرين الأول/أكتوبر الماضي 10.7 ملايين برميل نفط في اليوم.

وتبحث لجنة مراقبة الإنتاج في منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) في أبو ظبي الأحد الوضع العالمي لسوق النفط وخطط المنتجين والمستقلين للمحافظة على إعادة التوازن إلى السوق.

وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح في تصريح لقناة "الحرة" على هامش الاجتماع إن الوزراء المجتمعين يعملون على استقرار أسواق النفط، وإن الدول الأعضاء في أوبك وشركاءها المستقلين يناقشون مقترحا لضمان تحقيق ذلك.

وأعلن الوزير في تصريحات أخرى قبل الاجتماع أن الدول الكبرى المنتجة للنفط لم تتوصل بعد إلى توافق على "خفض إنتاج" الخام.

وأضاف ردا على سؤال حول إمكانية الحد من الإنتاج النفطي لوقف تراجع الأسعار "من المبكر الحديث عن تحرك محدد".

ويعد هذا أول اجتماع رسمي لأوبك منذ بدء تطبيق العقوبات الأميركية على إيران، وبعد منح إعفاءات لثماني دول مستوردة للخام الإيراني لستة أشهر تنتهي في مايو/ أيار المقبل.