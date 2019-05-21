السعودية: سنفعل ما بوسعنا لمنع نشوب حرب

أكد مجلس الوزراء السعودي التزام المملكة بتحقيق التوازن في أسواق النفط العالمية ومنع نشوب صراع بالمنطقة وسط تصاعد التوتر بين إيران والولايات المتحدة.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء أن المملكة "ستفعل ما في وسعها لمنع قيام أي حرب وأن يدها دائما ممتدة للسلم وتسعى لتحقيقه".

وأضاف البيان أن الحكومة ملتزمة "بتحقيق التوازن في سوق النفط والعمل على استقراره على أساس مستدام".

وارتفع مستوى التوتر في الخليج مؤخرا بعد استهداف أربع ناقلات نفط قبالة السواحل الإماراتية بينهم ناقلتان سعوديتان.

وقال السيناتور الأميركي ليندسي غراهام إن استهداف هذه السفن تم "بأوامر من القيادة الإيرانية".

وكانت واشنطن اتخذت إجراءات مؤخرا للرد على التهديدات الإيرانية من بينها إرسال حاملة الطائرات "أبراهام لينكولن" إلى الخليج.