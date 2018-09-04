السعودية.. عقوبة السخرية على الإنترنت قد تصل خمس سنوات سجنا

حذرت النيابة العامة السعودية الثلاثاء من أن مواد "السخرية أو الاستهزاء" التي يتم بثها على مواقع التواصل الاجتماعي قد تؤدي إلى سجن ناشرها في حال اعتبرت مساسا "بالنظام العام".

وقالت النيابة في تغريدة على تويتر إن "إنتاج أو إرسال أو إعادة إرسال ما يتضمن السخرية أو الاستهزاء أو الإثارة، التي من شأنها المساس بالنظام العام عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أي وسيلة تقنية، جريمة معلوماتية".

وأوضحت أن عقوبة هذه "الجريمة" قد تصل إلى السجن خمس سنوات وغرامة قدرها 800 ألف دولار.

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ورغم ما تشهده السعودية من انفتاح اجتماعي، لكنها تترافق مع حملة توقيفات ضد نشطاء حقوق الإنسان والمدافعات عن حقوق المرأة.

وأعربت منظمات حقوقية عن قلقها من القوانين المرتبطة بالإنترنت بعد إدانة العديد من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في المملكة.