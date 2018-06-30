سعودي وعماني.. موقعان عربيان على قائمة التراث العالمي

انضمت واحة الأحساء في السعودية ومدينة قلهات التاريخية في سلطنة عمان إلى قائمة التراث العالمي خلال الاجتماع الـ42 للجنة التراث العالمي المنعقد حاليا في البحرين.

​كما انضم موقع تيمليش أوينغا في كينيا إلى القائمة ذاتها ليكون بذلك ثالث موقع تختاره اللجنة الجمعة من بين الترشيحات المعروضة عليها حاليا.

وتعقد لجنة التراث العالمي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) اجتماعها في البحرين في الفترة من 24 حزيران/يونيو وحتى الرابع من تموز/يوليو.

وتشكل هذه المواقع الثلاثة المجموعة الأولى التي وافقت عليها اللجنة التي ستنظر حتى الأول من تموز/يوليو في ما تبقى من قائمة معروضة عليها تضم 30 موقعا جديدا مرشحا لدخول القائمة.

وتعد واحة الأحساء الواقعة في شرق المملكة خامس موقع سعودي ينضم إلى قائمة التراث العالمي بعد مدائن صالح التي دخلتها في 2008، وحي الطريف بالدرعية في 2010، ووجدة التاريخية في 2014، ومواقع الرسوم الصخرية في موقعي جبة، والشويمس بمنطقة جبل حائل في 2015.