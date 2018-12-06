السعودية: قد لا نتفق على خفض إنتاج النفط

اختتم أعضاء منظمة البلدان المصدرة للنفط "أوبك" اليوم الأول من محادثاتهم في فيينا الخميس من دون التوصل لاتفاق على خفض سقف الإنتاج للحد من تراجع الأسعار.



وقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح للصحافيين بعد خروجه من الاجتماع "لا لست واثقا" وأضاف "ما زلنا نناقش كيفية توزيع" أي تخفيض محتمل لسقف الإنتاج.



وزير البترول العراقي ثامر الغضبان قال من جهته إن المشاورات ستتواصل الجمعة.

وأضاف "نأمل أن نتوصل إلى اتفاق".



وتريد أوبك التي تعتبر السعودية أبرز أعضائها وتضخ ثلث الإنتاج العالمي، الحد من تراجع الأسعار التي انخفضت بنسبة ثلاثين في المئة خلال الشهرين الأخيرين.



وقبيل بدء الاجتماع قال الفالح إن خفضا بمقدار "مليون برميل يوميا" مرغوب فيه.



وانخفضت أسعار النفط أكثر من 4 في المئة إثر هذه التصريحات في المبادلات الأوروبية، فتراجع سعر برميل برنت إلى أقل من ستين دولارا.



