السعودية.. قرار جديد بشأن توطين المهن

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أنها ستطبق اعتبارا من الإثنين قرار توطين المهن في منافذ البيع في محال الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، والسجاد بأنواعه كافة، والحلويات.

وقالت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية (واس) الأحد إن القرار يستهدف "تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص".

وأشار البيان إلى تطبيق عقوبات بحق المخالفين لتوطين المهن المقصورة على السعوديين والسعوديات.

وكانت السعودية، التي تعاني من بطالة بنسبة 12 في المئة، قد قررت قصر العمل في منافذ بيع 12 نشاطا ومهنة على المواطنين السعوديين لتوفر لهم فرص العمل، بدءا من أيلول/سبتمبر الماضي.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، تم توطين منافذ البيع في أنشطة محلات الساعات والنظارات والأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

ويعيش في المملكة حوالي 32 مليون شخص منهم 12 مليون وافد تقريبا.