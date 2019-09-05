السعودية: لن نقبل بأي تصعيد عسكري في اليمن

أكدت السعودية، الخميس، على ضرورة الالتزام التام والفوري وغير المشروط بفض الاشتباك ووقف إطلاق النار وأي انتهاكات أو ممارسات تمس بحياة الشعب اليمني في عدن والمحافظات الجنوبية.

وقالت الرياض في بيان نشرته وكالة أنباء واس الرسمية، إنها "لن تقبل بأي تصعيد عسكري أو فتح معارك جانبية لا يستفيد منها سوى الميليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة إيرانيا، والتنظيمات الأخرى المتمثلة في تنظيمي داعش والقاعدة".

وشددت المملكة على أن "أي محاولة لزعزعة استقرار اليمن يعد بمثابة تهديد لأمن واستقرار المملكة والمنطقة، ولن تتوانى عن التعامل معه بكل حزم".

وجددت الرياض تأكيد دعمها لحكومة عبد ربه منصور هادي، موضحة في بيانها "موقفها الثابت من عدم وجود أي بديل عن الحكومة الشرعية في اليمن وعدم قبولها بأي محاولات لإيجاد واقع جديد في اليمن باستخدام القوة أو التهديد بها".

وتابعت "تؤكد استمرار المملكة في دعمها للشرعية اليمنية، والتصدي لانقلاب الميليشيا الحوثية الإرهابية ومكافحة التنظيمات الإرهابية الأخرى".

ونشرت السعودية الثلاثاء، مزيدا من القوات في جنوب اليمن، ضمن محاولة لاحتواء اشتباكات بين طرفين يفترض أنهما عضوان في التحالف العسكري الذي تقوده المملكة لقتال المتمردين الحوثيين.

وفتح القتال للسيطرة على الجنوب جبهة جديدة، تتركز حول مدينة عدن الساحلية، في الحرب متعددة الأطراف التي أودت بحياة عشرات الآلاف ودفعت اليمن إلى شفا مجاعة.