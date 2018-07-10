السعودية.. محاكمة أكاديمي بتهم تتعلق بالإرهاب

حدد القضاء السعودي الثلاثاء شهر آب/أغسطس المقبل موعدا لبدء محاكمة الأكاديمي السعودي أحمد بن راشد السعيد وفق قانون مكافحة الإرهاب وتمويله.

وقالت وكالت الأنباء السعودية الرسمية إن "المحكمة الجزائية المتخصصة اتخذت هذا الإجراء بعد طلب حضور السعيد عدة مرات، لكنه لم يحضر وتعذر تبليغه".

ولم تذكر الوكالة معلومات أكثر بشأن طبيعة التهم الموجهة للأكاديمي السعودي.

وكانت السلطات السعودية اعتقلت السعيد في عام 2016، بعد فترة وجيزة من ظهوره في إحدى القنوات الفضائية وهو يدعو علماء الدين إلى الإفتاء بالقتال في سورية معتبره "نوعا من أنواع الجهاد" ومن ثم أطلق سراحه.

وعمل السعيد أستاذا في قسم الإعلام بجامعة الملك سعود، وهو حاصل على درجة الماجستير من جامعة جنوب إلينوي والدكتوراه من جامعة ويلز.