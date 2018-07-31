السعودية.. محاكمة متشدد أردني خطط لاغتيالات

طلبت النيابة السعودية الاثنين تنفيذ عقوبة "القتل تعزيزا" بحق أردني، ينتمي لتنظيم داعش، بعد أن أضرم النار في سيارة رجل أمن وحاول تنفيذ اغتيالات.

وقالت صحيفة عكاظ إن النيابة قدمت هذا الطلب أمام المحكمة الجزائية المتخصصة التي بدأت الاثنين النظر في القضية.

وأضافت الصحيفة أن الرجل خطط لاغتيال رجل أمن وقام بتصنيع مادة سامة لاستخدامها في قتل أي عسكري أو رجل أمن عندما تسنح له الفرصة.

ويواجه الأردني تهمة تبني النهج التكفيري، إذ قام بتكفير "حكام المملكة وعلمائها ورجال الأمن فيها وجميع العاملين بها وجميع الحكومات العربية والإسلامية".

وقد بايع المتهم تنظيم داعش وحاول السفر إلى سورية واليمن للانضمام إلى صفوف التنظيم.