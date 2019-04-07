السعودية.. مسلحون يهاجمون نقطة أمنية

قتل مسلحان واعتقل اثنان آخران الأحد، بعدما نفذوا هجوما على نقطة أمنية شرق السعودية، حسب ما ذكرت وسائل إعلام محلية.

وذكرت صحيفة سبق المحلية أن ثلاثة من منفذي الهجوم مطلوبون في قضايا أمنية بالقطيف.

وشن المسلحون هجوما على إحدى النقاط الأمنية بمنطقة "أبو حدرية" شرق السعودية، باستخدام القنابل، في محاولة للفرار خارج البلاد، حسب الصحيفة.

ووقعت اشتباكات بين الشرطة والمسلحين، أسفرت عن مقتل اثنين من المسلحين واعتقال الاثنين الآخرين.

وقد تداول مغردون صورا لمكان الحادث، ولإصابات طفيفة تعرض لها بعض أفراد الشرطة خلال الهجوم.