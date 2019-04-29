السعودية.. 'مشهورة السناب' قد تواجه السجن

تواجه شابة سعودية تنشط على سنابشات إمكانية السجن خمس سنوات ودفع غرامة تتجاوز الـ 1.3 مليون دولار بسبب ترويجها لمنتج تجميلي، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.

ونشرت الشابة السعودية مقطعا على حسابها يتضمن إعلانا لمنتج زيت مساج، ما أثار جدلا عبر شبكات التواصل الاجتماعي في السعودية ومطالبات بمحاسبتها على ذلك.

وقالت الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية إنها اتخذت إجراءات لاستدعاء الشابه التي تلقب بـ"مشهورة السناب" على خلفية تسويقها لمنتج تجميلي، وفقا لصحيفة عكاظ.

وأضافت الهيئة أنه قد تقع عقوبات على الشابة السعودية خاصة وأن تداول وتسويق المنتجات التجميلية يخضع لضوابط نظام منتجات التجميل.

وأشارت الهيئة إلى أن الإعلان عن المنتجات التجميلية يجب "ألا يخالف أحكام الشريعة والآداب العامة".