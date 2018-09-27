السعودية: مقتل ثلاثة مطلوبين في القطيف

أكد المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة في السعودية مقتل ثلاثة من "المطلوبين أمنيا" بعد رصد تواجدهم في منزل بمحافظة القطيف، شرقي المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) إن الثلاثة سعوديون.

وقال المتحدث إن العملية جاءت في إطار "عمليات الرصد والمتابعة الأمنية للمطلوبين أمنيا المرتبطين بالأحداث الإرهابية التي وقعت بمحافظة القطيف".

وأشار إلى أن المطلوبين الثلاثة تم العثور عليهم بمنزل يقع بحي الكويكب وسط المحافظة، مشيرا إلى أنهم استخدموه "مقرا لانطلاق أنشطتهم الإجرامية".

وأضاف أن المطلوبين "عند محاصرة الموقع من قبل رجال الأمن ودعوتهم لتسليم أنفسهم، بادروا بإطلاق النار بشكل كثيف، عرض سلامة الساكنين والمارة للخطر فاقتضى الموقف الرد عليهم بالمثل ومقتل تلك العناصر".

وأشار المتحدث إلى تعرض ثلاثة من رجال الأمن لإصابات طفيفة.