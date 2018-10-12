السعودية: نستنكر ما تتداوله وسائل إعلام بشأن خاشقجي

أعلن وزير الداخلية السعودي عبدالعزيز بن سعود بن عبدالعزيز شجب المملكة واستنكارها لما يتم تداوله في بعض وسائل الإعلام من "اتهامات زائفة وتهجم على المملكة العربية السعودية حكومة وشعبا" على خلفية قضية اختفاء المواطن السعودي جمال خاشقجي.

وأضاف الوزير في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية، أن "ما تم تداوله بوجود أوامر بقتل خاشقجي هي أكاذيب ومزاعم لا أساس لها من الصحة" تجاه حكومة المملكة المتمسكة بثوابتها وتقاليدها والمراعية للأنظمة والأعراف والمواثيق الدولية.

وأشاد وزير الداخلية السعودي بتعاون تركيا من خلال لجنة التحقيق المشتركة وغيرها من القنوات الرسمية، مشيرا إلى أهمية دور وسائل الإعلام "في نقل الحقائق وعدم التأثير على مسارات التحقيق والإجراءات العدلية".

وشدد على حرص المملكة التام "على مصلحة مواطنيها في الداخل والخارج" وحرصها بشكل خاص على "تبيان الحقيقة كاملة في موضوع اختفاء المواطن جمال خاشقجي".