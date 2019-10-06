السعودية: سنعمل على رفع السودان من قائمة الإرهاب الأميركية

أعلنت السعودية، الأحد، أنها تعمل على رفع السودان من قائمة الإرهاب الأميركية وإقامة عدد من المشاريع الاستثمارية في البلد الذي بدأ في الآونة الأخيرة مرحلة جديدة في تاريخه.

وجاء الإعلان في تغريدة على حساب وزارة خارجية المملكة، بعد استقبال الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان ورئيس مجلس الوزراء عبدالله حمدوك.

وتفرض الولايات المتحدة عقوبات على الخرطوم منذ تسعينيات القرن الماضي رفع بعضها، لكن اسم السودان لا يزال على قائمة الإرهاب.

ويشارك السودان في التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن لمحاربة المتمردين الحوثيين.

وكان عضو مجلس السيادة السوداني وقائد قوات الدعم السريع التي تقاتل في اليمن، محمد حمدان دقلو على مشاركة السودان في التحالف قد قال في تصريحات سابقة، إن قرار بقاء أو سحب القوات السودانية من اليمن "يحدده الشعب السوداني".

وشهد السودان في نهاية ديسمبر الماضي، ثورة شعبية أطاحت نظام الرئيس السابق عمر البشير، الذي حكم البلاد بقبضة من حديد ثلاثة عقود.

وتولى مجلس عسكري السلطة في البلاد بعد ذلك، ثم توصل في أغسطس الماضي مع حراك المدنيين بقيادة قوى الحرية والتغيير، إلى اتفاق تشكل بموجبه مجلس سيادة مشترك، ومجلس وزراء بقيادة حمدوك.