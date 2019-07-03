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نيكي مناج تغني في جدة

المغنية الأميركية نيكي مناج

أعلنت السعودية أن مغنية الراب الأميركية الشهيرة نيكي مناج ستغني في جدة في 18 من هذا الشهر في إطار فعاليات موسم جدة.

ونشر الحساب الرسمي لموسم جدة تغريدة على تويتر أشار فيها إلى أن مناج ستحضر للمشاركة في مهرجان جدة العالمي.

والمعروف عن المغنية نيكي مناج جرأتها الكبيرة من خلال ظهورها في أزياء صاخبة وغريبة إلى جانب استخدامها مكياج بألوان براقة، وقصات شعر شديدة الغرابة، وأزياء غير تقليدية.

وكانت السلطات السعودية ذكرت أن مدينة الملك عبد الله الرياضية ستستضيف أبرز نجوم الفن والغناء في العالم في مهرجان جدة العالمي الذي ينطلق في الـ18 من تموز/يونيو الجاري.

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