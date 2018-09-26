السعودية تفتح صفحة جديدة مع ألمانيا

قررت السعودية إعادة سفيرها إلى ألمانيا، بعدما اتفق البلدان على فتح صفحة جديدة في العلاقات بعد خلاف دبلوماسي استمر عشرة أشهر.

وبدأ الخلاف في تشرين الثاني/ نوفمبر عندما ندد وزير خارجية ألمانيا آنذاك زيجمار غابرييل بما وصفه بـ"المغامرة" في الشرق الأوسط في تصريحات اعتبرها البعض هجوما على السياسات السعودية.

وتخوض قوات عربية بقيادة السعودية والإمارات معارك ضد الحوثيين المتحالفين مع إيران في اليمن.

ووصفت الرياض تصريحات غابرييل بـ"المخزية" وسحبت سفيرها لدى برلين.

وتراجعت الصادرات الألمانية إلى السعودية بنسبة خمسة في المئة في النصف الأول من 2018.

وقال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس وإلى جواره نظيره السعودي عادل الجبير في الأمم المتحدة الثلاثاء، حيث يجتمع زعماء العالم للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "في الأشهر الماضية، شهدت علاقاتنا سوء تفاهم تناقض تناقضا حادا مع علاقاتنا القوية والاستراتيجية مع المملكة العربية السعودية، ونحن نأسف بصدق لهذا".

وأضاف "كان ينبغي لنا أن نكون أكثر وضوحا في اتصالاتنا وحوارنا من أجل تفادي سوء التفاهم بين ألمانيا والمملكة".

ودعا وزير الخارجية السعودي نظيره الألماني إلى زيارة المملكة.