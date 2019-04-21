دعم مالي سعودي إماراتي للسودان

أعلنت السعودية والإمارات الأحد تقديم دعم مالي بقيمة ثلاثة مليارات دولار للسودان.

وقال بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية إن السعودية والإمارات ستقدمان "حزمة مشتركة من المساعدات لجمهورية السودان، يصل إجمالي مبالغها إلى ثلاثة مليارات دولار، منها 500 مليون دولار مقدمة من البلدين كوديعة في البنك المركزي".

ويشهد السودان اضطرابات في خضم عملية انتقال السلطة بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير.

ويعاني هذا البلد من أزمة اقتصادية خانقة تسببت في خروج المواطنين إلى الشوارع احتجاجا على ارتفاع الأسعار وتردي أوضاعهم المعيشية، حيث رفع المحتجون سقف مطالبهم والتي أدت إلى إسقاط نظام البشير.

وتسلم مجلس عسكري إدارة البلاد في فترة انتقالية تستمر عامين، فيما يصر قادة الاحتجاجات على حكومة مدنية تسير البلاد لحين إجراء انتخابات مستقلة ونزيهة.