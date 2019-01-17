السعودية.. يحق للحامل ما لا يحق لغيرها

منحت وزارة الصحة السعودية للمرأة الحامل حق التوقيع والموافقة لإجراء أي عملية من دون موافقة ولي الأمر، وفقا لبيان نشرته الوزارة على تويتر.

ويحق للمرأة الحامل أيضا معرفة "العمر الحملي والتاريخ المتوقع للولادة"، كما يحق لها اصطحاب مرافق خلال الولادة من أفراد أسرتها أو الصديقات.

ويحق للحامل حرية الحركة أثناء المخاض ما لم تمنع حالتها الصحية.

ولا تزال السعودية تعمل بنظام ولاية الرجل "التمييزي" حسب منظمة هيومن رايتس ووتش، إذ يكون على كل امرأة وصي ذكر لديه السلطة لاتخاذ مجموعة من القرارات نيابة عنها.

وتلزم المرأة السعودية بالحصول على موافقة ولي الأمر لاستصدار جواز سفر، السفر إلى الخارج، أو الدراسة في الخارج بمنحة حكومية، والزواج، وحتى الخروج من السجن والحصول على الرعاية الصحية.