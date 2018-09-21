السفارة الأميركية تعزي بوفاة اللواء برواري

تقدمت السفارة الأميركية في بغداد الجمعة بالتعزية بوفاة اللواء فاضل برواري قائد فرقة العمليات الخاصة الاولى، الفرقة الذهبية الذي وافته المنية الخميس إثر أزمة قلبية.



وقالت السفارة في بيان صحافي إنها تلقت "ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة اللواء فاضل برواري، بطل معركة الموصل وقائد الفرقة الذهبية المعروف، وأحد أهم القادة العسكريين الرئيسيين في هزيمة داعش في العراق".



وأضافت السفارة أن برواري "كان وطنيا وعراقيا متفانيا بعمله، ومقاتلا لا يعرف الخوف، ورجلا كرس حياته لبناء عراق قوي ومسالم".

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وختمت بيانها بتقديم "تعازيها القلبية لعائلة البرواري ورفاقه في السلاح، والثناء على جهودهم لبناء مستقبل عراق أكثر سلماً".