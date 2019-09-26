السفارة الأميركية في القاهرة تدعو رعاياها لتجنب أماكن التظاهر

دعت السفارة الأميركية في القاهرة رعاياها إلى تجنب التواجد في مناطق التظاهر في العاصمة المصرية، وذلك بعد دعوات للتظاهر يوم الجمعة.

وقالت السفارة في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، "نذكر المواطنين الأميركيين من مقيمين وزائرين بتجنب أماكن التظاهر وأنشطة الشرطة".

وشددت السفارة لرعاياها على ضرورة "توخي الحذر إذا كانوا بجوار مظاهرات غير متوقعة أو تجمعات أو احتجاجات"، وطلبت منهم "متابعة وسائل الإعلام المحلية".

وتجمع متظاهرون رددوا هتاف ”ارحل يا سيسي“ في القاهرة ومدن أخرى يوم الجمعة الفائت في أعقاب دعوات على الإنترنت للتظاهر ضد مزاعم بفساد الحكومة. واستمرت المظاهرات في مدينة السويس المطلة على البحر الأحمر يوم السبت.

ووُجهت دعوات لاحتجاجات مماثلة يوم الجمعة، لكن أنصار الحكومة يخططون لتجمعات حاشدة لإظهار تأييدهم للسيسي.

وكثفت قوات الأمن تواجدها في الميادين الرئيسية بالمدن الكبرى وتفحصت أجهزة الهواتف المحمولة بحثا عن محتوى سياسي.

وأثارت الاحتجاجات قلق المستثمرين وأدت لبدء حملة مؤيدة للسيسي على وسائل الإعلام المصرية المقيدة بشدة.

وحملت الصفحة الأولى من صحيفة الدستور الخاصة المؤيدة للحكومة صور 33 من المعارضين والنشطاء والصحفيين والكتاب تحت عنوان "احذروهم".

من بين هؤلاء محمد علي الممثل والمقاول السابق الذي نشر سلسلة من مقاطع الفيديو قبل الاحتجاجات من منزله في إسبانيا، متهما السيسي والجيش بالفساد.

ونفى السيسي هذه المزاعم ووصفها بأنها "كذب وافتراء".