'غير مسبوق'.. إيرانيون يهاجرون إلى عُمان

أصدرت السفارة الإيرانية في مسقط الاثنين بيانا تحذر فيه من ازدياد أعداد المهاجرين الإيرانيين إلى سلطنة عمان "بشكل غير مسبوق".

وحذر بيان السفارة الذي نشرته وكالة أیسنا الإيرانية، من انتشار معلومات خاطئة تشجع على السفر إلى عُمان، عبر منصات للاحتيال والنصب.

وجاء في نص البيان أن "أغلب المهاجرين قادمون من مدن إيران الجنوبية، وهم من شريحة فقيرة من الباحثين عن فرص العمل، والذين قرروا السفر إلى عمان من دون تحقق أو دراسة".

وأشار بيان السفارة إلى "انتشار معلومات خاطئة وغير حقيقية ومضللة في الأماكن العامة على مستوى المدن الجنوبية على يد سماسرة يحتالون عليهم (المهاجرين) من خلال منصات" في إشار إلى شركات توظيف.



