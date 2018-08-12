السفير الأميركي للبريطانيين: نريدكم في صفنا في مواجهة إيران

حثت الولايات المتحدة بريطانيا الأحد على التخلي عن دعمها للاتفاق النووي الموقع عام 2015 مع إيران وتوحيد جهودها مع واشنطن لمواجهة التهديد العالمي الذي تمثله طهران.

وأعلن الرئيس دونالد ترامب، انسحاب أميركا من الاتفاق بين القوى العالمية وإيران الذي ينص على رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها مقابل تقييد برنامجها النووي.

ومنذ ذلك الحين تسعى بريطانيا وفرنسا وألمانيا للحفاظ على الاتفاق في حين أعد ترامب عقوبات جديدة قائلا إن هناك حاجة لاتفاق أشمل وأكثر توازنا.

وانتقد السفير الأميركي لدى بريطانيا وودي جونسون طهران لتمويلها "حروبا بالوكالة وأنشطة خبيثة" بدلا من الاستثمار في اقتصادها.

وقال إن إيران تحتاج لإدخال تغييرات ملموسة وهيكلية كي تتصرف كدولة طبيعية.

وكتب جونسون في صحيفة صنداي تلغراف يقول "حتى ذلك الحين ستكثف أميركا الضغوط ونريد من بريطانيا أن تقف في صفنا".

وأضاف "حان الوقت للابتعاد عن اتفاق 2015 المعيب. ونحن نطلب من بريطانيا أن تستغل نفوذها الدبلوماسي الكبير وتأثيرها وأن تنضم إلينا ونحن نقود جهدا عالميا منسقا من أجل التوصل إلى اتفاق شامل بالفعل".

وأشارت وزارة الخارجية البريطانية، ردا على طلب التعليق على مقال جونسون، إلى تصريحات أليستير بيرت وزير شؤون الشرق الأوسط الذي استبعد الأسبوع الماضي الاقتداء بموقف أميركا.

وأفاد بيرت بأن الاتفاق يمثل جزءا مهما من أمن المنطقة وبأن حكومته تحاول حماية الشركات البريطانية من العقوبات الأميركية، وذلك بالاشتراك مع الاتحاد الأوروبي .

وأضاف أن بريطانيا مستعدة لإجراء محادثات مع الولايات المتحدة بشأن كيفية تهدئة مخاوفها المتعلقة بإيران.