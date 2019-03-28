السكري أثناء الحمل يزيد احتمال الإصابة بأمراض القلب

كشفت مراجعة بحثية أن الإصابة بالسكري خلال الحمل تزيد التعرض لمتاعب في القلب خلال 10 أعوام بعد الولادة.

وبينما يرتبط ما يطلق عليه سكري الحمل منذ أمد طويل بزيادة احتمال الإصابة بأمراض القلب في وقت لاحق فإن بعض الأبحاث السابقة تشير إلى أن هذا الاحتمال قد يعتمد على تطور الحالة إلى النوع الثاني من السكري الذي يستمر بعد الولادة.

وفحص الباحثون بيانات من تسع دراسات شملت نحو 5.4 مليون أم.

وفي المجمل تبين أن نحو ثمانية آلاف امرأة، لديهن تاريخ من الإصابة بسكري الحمل، تعرضن إلى مشكلات في القلب تشمل أزمات وسكتات قلبية إلى جانب أكثر من 93 ألف امرأة لم يعانين من سكري الحمل.

وحتى بعدما فحص الباحثون المصابات فقط بالنوع الثاني من السكري بعد الحمل اكتشفوا أن سكري الحمل يرتبط بزيادة احتمال الإصابة بمتاعب خطيرة في القلب بنسبة 56 في المئة.

وخلص الباحثون إلى أن المصابات بسكري الحمل قد يحتجن إلى فحوصات دورية للقلب حتى في سن صغيرة نسبيا.