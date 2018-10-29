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الولايات المتحدة

السلطات الأميركية تتعامل مع طرد مشبوه في أتلانتا

عناصر من مكتب التحقيقات الفيدرالية

أعلن مكتب التحقيقات الاتحادي "أف بي آي" أن فرقة من خبراء المفرقعات تابعة لها في أتلانتا تتعامل مع "طرد مريب" في مكتب هيئة البريد الأميركية وسط المدينة.

وقال الناطق باسم المكتب كفين روسون في رسالة عبر البريد الإلكتروني إن المكتب أبلغ من هيئة فحص البريد الأميركية أن طردا مريبا وصل إلى 400 شارع بريور وسط مدينة أتلانتا، وهو عنوان مكتب بريد.

ولم يحدد "أف بي آي" هوية المرسل إليه، ولكن رئيس شبكة "سي أن أن" جيف زوكر قال في وقت سابق اليوم إن طردا مريبا معنون للشبكة التلفزيونية تم اعتراضه الاثنين في مكتب بريد أتلانتا.

وأضاف زوكر أنه لا يوجد خطر وشيك على مركز "سي أن أن".

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