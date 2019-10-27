إيران.. الإفراج عن 6 معتقلين سياسيين مقابل كفالات بمبالغ كبيرة

أطلقت إيران سراح ستة معتقلين سياسيين بكفالة السبت والذين كانوا محبوسين في سجون "إيفين" و"قارشك" سيئة السمعة، وفق تقرير نشره الموقع الإلكتروني لراديو "فاردا".

وأشار التقرير إلى أن السلطات فرضت كفالات "فلكية" على الناشطين والتي وصل بعضها إلى 15 مليار ريال إيراني ما يعادل أكثر من 130 ألف دولار.

وكان من بين اللذين أطلقت السلطات سراحهم الناشطة العمالية سبيدة قليان، والتي أنهت إضرابا عن الطعام استمر لمدة أسبوع، إضافة إلى ثلاثة نشطاء أخرين اعتقلوا في احتجاجات مصنع "هافت-تابيه" للسكر.

كما أفرج أيضا عن ناشطين أخرين كان قد قبض عليهم في شهر مايو الماضي خلال تجمع بمناسبة يوم العمال في طهران.

وكان بعض النشطاء قد تعرضوا للتعذيب خلال الاحتجاز، وتم الحكم على بعضهم بالسجن مدة طويلة، ولكنهم حاليا في مرحلة الاستئناف.

وترى منظمة العفو الدولي "أمنستي" أن إيران تعاني من تدهورا في أوضاع حقوق الإنسان، ناهيك عن ممارسة السلطات لـ "قمع حرية التعبير، والتجمع وتكوين الجمعيات والانضمام لها".

وتقول المنظمة إن إيران "وضعت في السجون مئات الأشخاص الذين جاهروا بمعارضتها. وكان نمط المحاكمات جائرا ويتم بشكل ممنهج. وتفشى التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة على نطاق واسع".

وانتقدت "أمنستي" تنفيذ إيران عمليات الجلد وبتر الأطراف وغيرها من العقوبات القاسية واللاإنسانية والمهينة.