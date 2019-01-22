السلطات الفلسطينية تطلب وقف المساعدات الأميركية

بعثت الحكومة الفلسطينية برسالة إلى الإدارة الأميركية طلبت فيها وقف جميع مساعداتها للسلطة الفلسطينية، بما في ذلك تلك المخصصة للأجهزة الأمنية اعتبارا من نهاية كانون الثاني/يناير، خشية التعرض لدعاوى قضائية، ما يهدد التنسيق الأمني مع إسرائيل ومشاريع تنموية قيد الإنشاء.

وأكد أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات الثلاثاء لوكالة الصحافة الفرنسية قوله: "نعم أؤكد الرسالة، وتم إرسالها بناء على تعليمات الرئيس محمود عباس".

وأوضح عريقات أن هناك مخاوف من تعرض السلطة لدعاوى قضائية بموجب قانون أميركي جديد لمكافحة الإرهاب يعرف اختصارا باسم "أتكا" وسيدخل قريبا حيز التنفيذ.

وأوضح عريقات أن "سبب الرسالة هو سن قانون أميركي اسمه مكافحة الإرهاب حيث نتخوف أن تكون هذه المساعدات فرصة لبعض الجهات لرفع قضايا ضد السلطة الفلسطينية (...) أي مساعدات من أية جهة قد تكون دعما ماليا هدفه سياسي لا نريدها".

وينص قانون "أتكا" الذي أقره الكونغرس العام الماضي على أن تمتثل أي حكومة تتلقى تمويلا، لقوانين مكافحة الإرهاب الأميركية.

وتواجه السلطة الفلسطينية دعاوى قضائية محتملة من عائلات أميركيين ضحايا هجمات فلسطينية سابقة، توعدوا بمقاضاتها بتهمة تأييد العنف.

المصدر: أ ف ب