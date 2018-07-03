السلطات الماليزية تعتقل رئيس الوزراء السابق

اعتقلت السلطات الماليزية الثلاثاء رئيس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق بتهمة اختلاس أموال عامة.

وأوقفت وكالة مكافحة الفساد عبد الرزاق في اطار التحقيق في اختلاس أموال من الصندوق السيادي "1ماليجا ديفلوبمنت بيرهاد" (1MDB)، حسبما أعلن مصدر في الشرطة.

وجاء الاعتقال في أعقاب تحقيق بشأن فقدان مليارات الدولارات من الصندوق الذي أسسه قبل نحو 10 أعوام.

وكانت السلطات الماليزية قد اعتقلت نائب رئيس الوزراء عبد الرزاق ووزير الداخلية السابق، أحمد زاهد حميدي، في إطار تحقيق موسّع في قضايا فساد وغسيل أموال.

وكانت السلطات الماليزية قد علقت نحو 400 حساب مصرفي مطلع الأسبوع واستجوبت صهر عبد الرزاق في إطار التحقيقات بالقضية.