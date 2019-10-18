السلطات المصرية تعاقب طيارا ومساعده.. والسبب محمد رمضان

اتخذت السلطات المصرية إجراء عقابيا بحق طيار ومساعده لسماحهما للممثل المصري محمد رمضان بقيادة طائرة كانت تقله إلى السعودية لإحياء حفل غنائي.

وكان الممثل قد نشر مقطع فيديو له قبل أيام على حسابه في فيسبوك يظهره جالسا داخل طائرة، ثم قال: "في تجربة الأولى من نوعها، سنقوم بقيادة الطائرة".

ودخل رمضان بعدها قمرة القيادة وجلس إلى جوار الطيار وتبادل معه أطراف الحديث وأمسك بأجهزة القيادة، قبل أن يُسمع صوت شخص يقسم أن رمضان هو من يتولى القيادة.

وأوردت صحف مصرية الخميس أن وزارة الطيران المدني قررت إلغاء رخصة الطيار وسحبها منه مدى الحياة وعدم توليه مستقبلا أية أعمال تخص الطيران المدني سواء إدارية أو فنية، وسحب رخصة الطيار المساعد لمدة عام.

ونفت الوزارة أن تكون الطائرة مملوكة للشركة الوطنية "مصر للطيران" مؤكدة أنها طائرة خاصة كانت مستأجرة فى رحلة لصالح الممثل.