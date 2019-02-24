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السميت التركي.. أكثر من وجبة للإفطار

السميت التركي.. أكثر من وجبة للإفطار
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السميت التركي.. أكثر من وجبة للإفطار

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السميت التركي.. أكثر من وجبة للإفطار

تنتشر في أنحاء تركيا عربات بيع السميت الذي يعد غذاء للإفطار من جهة، ورمزا وطنيا من جهة أخرى.

ويعتمد الشعب التركي على السميت في طعام الإفطار، خاصة وإنه وجبة يسهل حملها والتنقل بها.

وتنصب التماثيل في الساحات العامة لبائع السميت التقليدي كأحد الرموز الوطنية للأتراك.

ويقول بائع السميت التركي سيركان أمجا: إن العنصر الرئيس في هذا الكعك هو السمسم، وبدونه يصبح خبزا فقط.

ويضيف خباز السميت كنعان فريد أوغلو أن العناصر الرئيسية لهذا الكعك هي خلطة خاصة من العجين والملح والكثير من السمسم، ويجب أن يخبز بمخبز حطب تقليدي.

ويشير أيضا إلى أن السميت لم يسلم من الحداثة إذ باتت مخابز آلية تحتكر تقريباً صناعة هذا الخبز التقليدي.

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