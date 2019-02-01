السناتور كوري بوكر يعلن ترشحه للرئاسة

أعلن السناتور من نيوجيرسي كوري بوكر الجمعة ترشحه لانتخابات الرئاسة الأميركية لينضم إلى عدد متزايد من الديمقراطيين الذين يسعون إلى الحصول على ترشيح حزبهم لمواجهة الرئيس دونالد ترامب في 2020.

وأعلن بوكر ترشحه في رسالة عبر فيديو ورسالة بريد إلكتروني أرسلها إلى أنصاره، قال فيها "أنا كوري بوكر وأرشح نفسي لمنصب رئيس الولايات المتحدة".

وركز بوكر على جذوره في مدينة نوارك بولاية نيوجيرسي التي أطلقت حياته المهنية كرئيس بلدية، قبل أن يصبح بعد ذلك أول سناتور أميركي أسود عن الولاية.

وقال بوكر "معا سنحول ألمنا المشترك إلى هدفنا المشترك. معا أميركا ستنهض".

وانضم بوكر (49 عاما) إلى مجموعة من الديمقراطيين الراغبين في منافسة ترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وهو ثاني أميركي من أصل إفريقي يرشح نفسه بعد السناتور من كاليفورنيا كمالا هاريس.

وإلى جانب بوكر وهاريس، ترشح كل من إليزابيث وارن السناتورة من ماساشوستس، وجوليا كاسترو رئيسة بلدية سان أنطونيو بولاية تكساس سابقا، وتولسي غابارد النائبة في الكونغرس من هاواي، وكيرستن غيليبراند السناتور من نيويورك.

ويفكر نائب الرئيس السابق جو بايدن في دخول السباق، فيما أعلن الملياردير هوارد شولتز الرئيس التنفيذي السابق لشركة ستاربكس، الأحد نيته الترشح كمستقل.