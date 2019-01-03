ضجة حول إقامة السوبر الإيطالي في السعودية

أثار قرار إقامة مباراة كأس السوبر لكرة القدم الإيطالية المقررة هذا الشهر في مدينة جدة السعودية، جدلا في الأوساط السياسية الإيطالية، لاسيما على خلفية القواعد التي تعتمدها المملكة بشأن دخول النساء للملاعب.

ويستضيف ملعب "الجوهرة المشعة" في مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة، المباراة التي تجمع بين الغريمين يوفنتوس وميلان، في 16 كانون الثاني/يناير.

الا أن تفاصيل بيع تذاكر المباراة التي نشرتها رابطة الدوري الإيطالي الأربعاء، وذكرت فيها أنه يمنع على النساء الحضور بمفردهن أو الجلوس في المدرجات نفسها مع الرجال، أثارت جدلا واسعا بلغ حد المطالبة بإلغاء إقامة المباراة في السعودية.

وكان من أبرز المعلقين على المسألة وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني زعيم حزب الرابطة اليميني المتطرف، الذي اعتبر في تعليق نشره الخميس عبر صفحته على فيسبوك، أن إقامة المباراة في بلد "لا يسمح فيه للنساء بالذهاب إلى الملعب ما لم يكن ذلك برفقة رجال" هو أمر "محزن".

وأضاف الوزير الذي يعرف عنه تشجيعه لميلان "أنا لن أشاهد المباراة".

من جهته، أعرب وزير الدولة فينتشنزو سبادافورا عن "خيبة أمل" من إقامة المباراة في السعودية، معتبرا أنه "من غير المقبول لكرة القدم الإيطالية، غض النظر عن هذا التمييز الصارخ".

وطالبت جورجيا ميلوني التي تتزعم حزب "فراتيلي ديتاليا" اليميني، اتحاد اللعبة في إيطاليا باتخاذ قرار "بنقل كأس السوبر إلى بلد لا يميز تجاه نسائنا".

ولم تقتصر الانتقادات على الأحزاب اليمينية، بل شملت ممثلين لأحزاب اليسار كالنائب عن الحزب الديموقراطي إرنستو ماغورنو الذي قال إنه "من الضروري أن تقدم كرة القدم إشارة قوية بشأن الحقوق المدنية".

وإزاء ذلك، رأى رئيس رابطة الدوري الإيطالي غايتانو ميتشيكيه أن حضور النساء في ملعب مدينة الملك عبدالله سيكون "سابقة"، والتاريخ "سيسجل أن كأس السوبر كانت أول منافسة دولية يتاح للسعوديات حضورها في الملعب".

إلا أن النساء في السعودية تمكنّ خلال الأشهر الماضية من حضور مباريات، أكان في الدوري المحلي أو دوري أبطال آسيا، بناء على قرار أعلنته الهيئة العامة للرياضة في تشرين الأول/أكتوبر 2017، ودخل حيز التنفيذ في كانون الثاني/يناير 2018.

وبموجب القرار، سمحت السلطات للعائلات، بما يشمل النساء، بحضور المباريات في ثلاثة ملاعب في الرياض وجدة والدمام، على أن يجلس أفرادها في أماكن مخصصة لهم في المدرجات.

وأتت خطوة السماح بدخول العائلات ملاعب كرة القدم، ضمن سلسلة إجراءات في المملكة لتخفيف القيود الاجتماعية لاسيما على النساء، وصولا إلى حد السماح لهن بقيادة السيارات اعتبارا من حزيران/يونيو الماضي.