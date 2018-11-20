السوداني: ليس بالحرب وحدها تأويل الفنان المغترب

يحتضن غاليري مارلبورو في تشيلسي في نيويورك معرضا شخصيا للفنان أحمد السوداني؛ ثمانية أعمال بأحجام كبيرة يصل بعضها إلى أكثر من أربعة أمتار، منفذة بالكريليك والفحم على الكانفس.

استغرق الإعداد لهذا المعرض، يقول السوداني لموقع الحرة، نحو عام. فآخر معارضه الشخصية كان في لندن، أكتوبر /أغسطس الماضي، وكانت موضوعات العنف والفساد "فساد الأشياء كانعكاس لفساد الأشخاص المؤثرين في عالمنا"، هي ثيمات أساسية، جذورها تعود إلى أعمال ومعارض سابقة أقيمت في ألمانيا وإيطاليا، ونيويورك ذاتها.

السوداني: بعد عودتي من معرض لندن العام الماضي، انتبهت في لحظة ما إلى أنني أعيش منذ أكثر من عشر سنوات في مدينة نيويورك، لكنني قلما أفكر من داخلها. الأفكار والأحلام وحتى الكوابيس التي أحيك بخيوطها الخطوط والألوان في لوحاتي، أشعر أنها تأتيني من عالم هو خارج نيويورك. إدراكي لهذه الحقيقة قادني إلى اكتشاف أو أدراك أنني بت جاهزا لاختراق المكان الذي أقيم فيه، اختراقه بمعنى الغوص فيه، إلى ما وراء الظاهر، والسطح. علي أن أتوقف، أزيل غشاوة الماضي أو البعيد، فهي تحجب عني التمعن في هذه اللحظة أو اللحظات التي تتشكل منها حياتي هنا الآن.

الحرب أداة تأويل

كثيرا ما قارب النقاد عوالم أحمد السوداني الفنية على خلفية أجواء الحروب التي مر بها العراق، حرب 2003 والحرب الأهلية التي تلت، ثم مواجهة الجماعات المتطرفة والدمار الذي طغى على المشهد العراقي ماديا ومعنويا منذ ذلك الحين.

"تصور بغداد II مشهدا بغداديا مألوفا: على يسار الكانفس سيارة اصطدمت بجدار أمني أميركي، محاولة انتحارية أو مجرد فعل يائس"، نقرأ في توصيف وضعه غاليري ساتشي لأحد أشهر أعمال السوداني، بيع في لندن 2011 بأكثر من مليون دولار. هذا التوصيف وفر مدخلا سهلا لعالم السوداني. "جاذبية أعمالي اللونية تخفي عالما أكثر تعقيدا يحتاج فهمه إلى تجاوز المتعة البصرية".

السوداني: نعم ولدت ونشأت في العراق وما زلت أتصفح المواقع الالكترونية بحثا عن أخبار مفرحة عن العراق، لكنني أعتقد أن الاستغراق في تقصي البعد الإنساني داخل العمل الفني قد يؤدي إلى تشويش الرؤية إلى قيمته الفنية.

أخذ السوداني يحاول أعاد تشكيل التفاصيل اليومية لمدينة نيويورك حيث يعيش منذ تخرجه من ييل وبعد عام قضاه في برلين بألمانيا. "شعرت أن تأثير المدينة قد نضج في داخلي، إلى حد أستطيع معه المجازفة بإعادة "تبصيرها"، أي تجسيدها بالخط واللون على اللوحة. وكانت النتيجة هذه الأعمال التي نراها في هذا المعرض.