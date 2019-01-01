السودان.. حلفاء للبشير يطالبون بتنحيته

دعا تحالف من 22 حزبا، غالبيتها متحالفة مع حكومة الرئيس السوداني عمر البشير الثلاثاء إلى تنحيه وتشكيل حكومة انتقالية، على خلفية أزمة الاحتجاجات الشعبية التي اندلعت في البلاد خلال الأسبوعيين الماضيين.

وقال التحالف في بيان وزعه في مؤتمر صحافي في الخرطوم إن "النظام بتركيبته الحالية وعزلته السياسية والاقتصادية والإقليمية والدولية ليس في مقدوره تجاوز هذه الأزمة التي لا سبيل لتجاوزها إلا بقيام نظام جديد".

وطالبت الأحزاب المنضوية تحت الجبهة الوطنية للتغيير في السودان إلى تشكيل "مجلس سيادة انتقالي يتولى تسيير شؤون البلاد".

ودعت إلى "حل البرلمان والحكومات المحلية وتشكيل حكومة انتقالية تأخذ على عاتقها تحديد موعد مناسب لإجراء انتخابات جديدة في البلاد".

وطلبت الجبهة من القوات النظامية "حماية التظاهرات السلمية والابتعاد عن الاستقطاب السياسي لضمان حيادتيها للقيام بمهامها الدستورية".

ويأتي بيان الجبهة الوطنية للتغيير في السودان بعد ساعات من إعلان الرئيس السوداني عمر البشير تشكيل لجنة للتحقيق في العنف الذي رافق التظاهرات المناهضة للحكومة التي هزت البلاد.

وقتل 19 شخصا على الأقل وأصيب مئات بجروح، وفق الحصيلة الرسمية، خلال الاحتجاجات التي اندلعت في عدة مدن بينها الخرطوم بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر الماضي في أعقاب قرار حكومي برفع أسعار الخبز.