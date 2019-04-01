السودان.. أساليب غير تقليدية في مواجهة النظام

يبحث المتظاهرون في السودان بشكل دائم عن أساليب جديدة وغير تقليدية في مواجهة تشديد الإجراءات الأمنية من قبل النظام أمام حراكهم المستمر منذ أكثر من ثلاثة أشهر، الذي يسعى لإسقاط الرئيس عمر البشير.

تظاهرات ليلية شبة يومية، شعارات رنانة، ومواكب تضامنية، كلها وسائل يصفها تجمع المهنيين السودانيين القائد للاحتجاجات، بأنها ضرورية لتلافي القمع، وضمان استمرار الحراك الجماهيري.

الاحتجاجات السودانية كانت قد بدأت بسبب ندرة الخبز ومضاعفة أسعاره، لكنها ما لبثت أن انتقلت إلى مناطق أخرى، فقابلتها قوات الأمن بعنف مفرط، تسبب في مقتل عشرات الأشخاص واعتقال آلاف آخرين.

النظام قام مؤخرا بتعزيز قبضته الأمنية بفرض حالة الطوارئ فاعتقل مزيدا من المتظاهرين وحاكم كثيرين منهم بموجب هذا القانون، بعقوبات تراوحت بين السجن والجلد والغرامة.

وتقول المتحدثة باسم تجمع المهنيين نهى زين لـ "موقع الحرة" إن هذه الممارسات"لم ترهب المحتجين بل زادتهم إصرارا على مواصلة الحراك وتنويع أساليب الاحتجاج وصولا إلى مبتغاهم بإسقاط النظام".

وهذه بعض الأساليب الجديدة التي استخدمها المتظاهرون في السودان:

تفعيل لجان الأحياء

استغل تجمع المهنيين السودانيين وسائل التواصل الاجتماعي بفاعلية كبيرة لتعزيز حراكه الجماهيري وزيادة الوعي العام للشارع السوداني، من خلال التنسيق الدقيق لمواعيد وأماكن انطلاق التظاهرات.

لكن مضايقات قوات الأمن، عبر قطع الإنترنت ومنع المتظاهرين من التجمع في الأماكن المعلن عنها، أرغمت المحتجين على البحث عن وسائل جديدة من أبرزها تفعيل التنسيق عبر لجان الأحياء،

وقالت زين إن ذلك الأسلوب أظهر "فعالية فائقة" في مباغتة أجهزة الأمن والحد من إمكانياتهم لتفريق المتظاهرين.

حملات مقاطعة اقتصادية واجتماعية

يعاني النظام من ضائقة اقتصادية فادحة كانت سببا في اشتعال الاحتجاجات.

وفي مسعى للضغط على النظام، نظم المحتجون حملات مقاطعة اجتماعية واقتصادية للشركات المحسوبة عليه.

وحسب ناشطين فقد أظهرت الحملة "مدى الترابط الشعبي" ضد نظام البشير.

مواكب متخصصة

نظمت المعارضة السودانية حشودا تضامنية مع فئات الشعب الأكثر تضررا من سياسات النظام، فخاطبتهم مباشرة بإعداد مواكب تحمل اسمهم من أمثال مواكب العمال، والخريجين، والعاطلين عن العمل، والمفصولين، فضلا عن مواكب النساء والأطفال.